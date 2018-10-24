رجل يقيم دعوى بفسخ الزواج بعد وفاة والدته في حفل زفافه: ” زوجتي نحس “

القاهرة(صدى):

أقام زوج مصري دعوى بفسخ عقد الزواج بسبب نحس زوجته، مدللا على ذلك بوفاة والدته في حفل زفافه الذي تحول إلى صراخ وعويل.



واستعاد الكثير من المشاهد والمواقف التي تدل على نحس زوجته من يوم تعرفه عليها: أول أيام الخطوبة تم نقلي إلى إحدى الأماكن البعيدة النائية فأكد لي أصدقائي أن خطيبته وشها وحش عليه بسبب نقلي لكني لم أهتم بكلامهم.



ولفت إلى أنه عندما دعته خطيبته إلى تناول العشاء مع أسرتها وأثناء سيره صدمته سيارة ليصاب بكسر مضاعف ويمكث بمنزله شهرا كاملا لتلقى العلاج.

وقال إنه عندما قرر حجز قاعة الفرح وأثناء تواجدهما داخلها اشتعلت النيران فيها ليهربا من وسط النيران ويقوم بحجز قاعة أخرى.