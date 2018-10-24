” البيئة ” تفحص 240 ألف فحص مخبري وتنتج 88 مليون لقاح حتى الربع الثالث من 2018

محمد السعران(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، أن العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية التي أجرتها المختبرات البيطرية التابعة للوزارة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2018م بلغ 239,236 فحصاً مخبرياً.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمختبرات بالوزارة محمد الفهيد، أن هذه الفحوصات تنوعت ما بين الاختبارات التشخيصية، واختبارات الجودة، وفحص الإرساليات الحيوانية والنباتية، إضافة إلى فحوصات أمراض حملة التقصي الحقلي الشامل.

وأفاد الفهيد أن عدد الاختبارات التشخيصية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بلغ 85,538 اختباراً، كما بلغ حجم اختبارات الجودة للفترة نفسها 16,366 اختباراً.

وأما الاختبارات الخاصة بالإرساليات الحيوانية والنباتية فقد أشار الفهيد إلى أنها بلغت 105,170 و 653 اختباراً على التوالي، إضافة إلى 31,509 اختبار لأمراض حملة التقصي الحقلي الشامل.

وفيما يتعلق بإنتاج اللقاحات البيطرية من قبل الوزارة بيَّن الفهيد أن حجم الإنتاج حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2018م، وصل إلى 88,283,400 جرعة، موزعاً ما بين اللقاحات الفيروسية وقدرها 27,533,400 جرعة، واللقاحات البكتيرية وعددها 60,750,000 جرعة.

يُذكر أن الإدارة العامة للمختبرات أنشئت في العام 1424هـ بهدف تنمية الثروة الحيوانية، والتصدي للأمراض الوبائية التي تهددها، وكذلك الأمراض المشتركة التي تهدد صحة الإنسان. وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة دعم المختبرات وإمدادها بكوادر من الأخصائيين ذوي الكفاءة العالية، وبأجهزة ومعدات متطورة وفائقة الدقة.