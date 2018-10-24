  • الأربعاء 24

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” التعليم ” تكشف عن موعد إقامة صلاة الاستسقاء بالمدارس والجامعات

” التعليم ” تكشف عن موعد إقامة صلاة الاستسقاء بالمدارس والجامعات

” التعليم ” تكشف عن موعد إقامة صلاة الاستسقاء بالمدارس والجامعات
حمود العنزي(صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى ، عن موعد إقامة صلاة ” الاستسقاء ” بالمدارس والجامعات.

حيث وجه جميع الجامعات وإدارات التعليم، بإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس الموافق ١٦/٢/١٤٤٠ هـ، حسب تقويم أم القرى.

وجاء ذلك تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بأداء صلاة الاستسقاء، وتنفيذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ، بإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الخميس في جميع أنحاء المملكة.


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *