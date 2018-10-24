” التعليم ” تكشف عن موعد إقامة صلاة الاستسقاء بالمدارس والجامعات

حمود العنزي(صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى ، عن موعد إقامة صلاة ” الاستسقاء ” بالمدارس والجامعات.

حيث وجه جميع الجامعات وإدارات التعليم، بإقامة صلاة الاستسقاء غدًا الخميس الموافق ١٦/٢/١٤٤٠ هـ، حسب تقويم أم القرى.

وجاء ذلك تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بأداء صلاة الاستسقاء، وتنفيذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ، بإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ الخميس في جميع أنحاء المملكة.