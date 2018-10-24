” الفالح ” يعلن توفير 1600 مليون وظيفة بقطاعات حيوية

عادل الحربي(صدى):

أعلن وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح، أنه سيتم توفير 1600 مليون وظيفة، وجذب استثمارات تقدّر 1.600 تريليون ريال، بحلول عام 2030، والإسهام في الناتج المحلي بـ1.200 تريليون ريال، وذلك من خلال استراتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلك عبر التركيز على 4 قطاعات حيوية ” الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجسـتية ” .

وأوضح ” الفالح ” أن إنتاج النفط قد يصل إلى 120 مليون برميل يوميا خلال 3 عقود، والمملكة من الدول الكبيرة المنتجة للغاز ومستمرة بتطوير مشاريعها الاستثمارية، كما أن 70% من مرافق الكهرباء والمياه ستتحول إلى الغاز خلال الفترة القادمة وقال: النفط والغاز سيشكلان ثلثي مزيج الطاقة لـ4 أو 5 عقود قادمة.

وأشار وزير الطاقة إلى أن البرنامج السابق ذكره، هو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.