إعصار ” ويلا ” يضرب الساحل المطل على المحيط الهادي في المكسيك

مكسيكو(صدى):

وصل الإعصار ” ويلا ” الى منطقة غرب المكسيك الثلاثاء وتسبب بهبوب رياح شديدة على الساحل المطل على المحيط الهادي تصاحبها أمطار غزيرة، في الوقت الذي حذر فيه خبراء الطقس من عاصفة ” خطيرة للغاية ” .

والإعصار الذي وصل الى الدرجة الخامسة الاثنين تراجع إلى الدرجة الثالثة مع تقدمه باتجاه اليابسة، لكن الخبراء حذروا أن العاصفة الأساسية تملك إمكانية التسبب بفيضانات وانهيارات في التربة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية المكسيكية: ” إن عين الإعصار ويلا تتمركز الآن فوق منطقة الساحل قرب بلدة اسكوينابا في ولاية سينالوا ” .

أما المركز الوطني الأمريكي للأعاصير فقد نبّه من ” عاصفة خطيرة للغاية على طول مناطق من ساحل جنوب غرب المكسيك ” .