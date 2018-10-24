بشرى سارة من ” العمل ” لذوي الاحتياجات الخاصة بشأن التأشيرات

عادل الحربي (صدى):

قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي منح الفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، 3 تأشيرات لعمالة منزلية، بشرط أن يكون جميع العمالة بمن فيها السائق الخاص من السيدات.

كما منح الراجحي الذكور من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، 3 تأشيرات عمالة منزلية، بشرط أن يكون جميعهم من الرجال بمن فيهم السائق الخاص، أما أقل من ذلك العمر فيسمح باستقدام عاملة منزلية لخدمته في حال رغب ذلك.

وألزمت في منح التأشيرة الأولى ضرورة إثبات الوظيفة، مع وجود رصيد شهادة بنكية مقداره 25 ألف ريال، أما التأشيرة الثانية فيشترط إثبات راتب بـ7 آلاف ريال، وشهادة بنكية بقيمة 60 ألف ريال، أما الثالثة فتستلزم وجود راتب قيمته 14 ألف ريال، وشهادة بقيمة 90 ألف ريال، ولن تمنح التأشيرة الرابعة إلا في حال توافر راتب قيمته 20 ألف ريال وشهادة بنكية بقيمة 180 ألف ريال، والتأشيرة الخامسة والأخيرة ستمنح لمن راتبه 30 ألف ريال، ورصيد شهادته البنكية 350 ألف ريال.