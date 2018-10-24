أطعمة تمنحك الانتباه والتركيز بدلا من الشاي والقهوة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

رغم أن تناولك لكوب من القهوة أو الشاي يمنحك بعض الانتباه أثناء العمل، ولكنه لا يجعلك محافظًا على القدر الكافي من التركيز الملائم لعملك، لذلك عليك اللجوء إلى مأكولات طبيعية تمنحك الانتباه والتركيز دون التأثير على صحتك.

وتشير الدراسات إلى أن الطعام الذي نتناوله له دور كبير في تعزيز صحة المخ والدماغ ، كما أن تناول وجبات صغيرة على فترات متقطعة تعتبر المحرك السليم لعقلك وانتباهك على مدار اليوم.

وهناك بعض الأطعمة أيضا التى تزيد من فكرة الانتباه واليقظة والاستعداد التام للعمل دون شكوى أو كسل، منها :

التفاح

يحتوي التفاح على مضادات للأكسدة تساهم في تحسين عمل الدورة الدموية في الجسم وتعزيز قدرات عمل المخ والدماغ، لذلك فإن تناول تفاحة واحدة يوميًا يمنحك الشعور بالتركيز القوي وتذكر المعلومات بسهولة.

الافوكادو

يساعد الأفوكادو على تعزيز قدرة عمل الدماغ بدرجة الكبيرة كونه يحتوي على نسب عالية من الأحماض الغير مشبعة والمفيدة للجسم.

أسماك السلمون

يحتوي السلمون على أحماض دهنية غير مشبعة تعمل على تعزيز الوظائف الإدراكية للدماغ وتذكر المعلومات بشكل جيد، فهو من أفضل أنواع الأسماك كونه ملئ بالأوميجا 3.