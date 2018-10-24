طالب بالمرحلة الابتدائية يؤدي صلاة الضحى في فناء المدرسة
وثقت صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تأدية طالب بالمرحلة الابتدائية لصلاة الضحى في فناء مدرسته بالجوف.
وحازت الصورة على إعجاب متداوليها، لخشوع الطالب أثناء تأدية الصلاة، رغم صغر سنه.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4763 ] نشر منذ 58 دقيقة
بارك الله فيه وثبته على الحق
اكيد للوالدين او احدهما دور بعد الله سبحانه-
محمد[ عدد التعليقات: 2703 ] نشر منذ 54 دقيقة
ووووووووووووووووووووونعم التربية وونعم بشمر وبجميع القبائل والحضر
هزيم[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يصلحه ويهديه ويتمم عليه يارب.
ياليت كل ابنائنا مثل هالعينه الطيبه.
الله يحفظه من كل شر يارب.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 45 دقيقة
ونعم التربيه الله يحفظه جعله من أبناء الصالحين.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 3 دقائق
مشاء الله