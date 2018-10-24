طالب بالمرحلة الابتدائية يؤدي صلاة الضحى في فناء المدرسة

نايف السالم(صدى):

وثقت صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تأدية طالب بالمرحلة الابتدائية لصلاة الضحى في فناء مدرسته بالجوف.

وحازت الصورة على إعجاب متداوليها، لخشوع الطالب أثناء تأدية الصلاة، رغم صغر سنه.