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طالب بالمرحلة الابتدائية يؤدي صلاة الضحى في فناء المدرسة

طالب بالمرحلة الابتدائية يؤدي صلاة الضحى في فناء المدرسة
نايف السالم(صدى):

وثقت صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تأدية طالب بالمرحلة الابتدائية لصلاة الضحى في فناء مدرسته بالجوف.

وحازت الصورة على إعجاب متداوليها، لخشوع الطالب أثناء تأدية الصلاة، رغم صغر سنه.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4763 ] نشر منذ 58 دقيقة

بارك الله فيه وثبته على الحق
اكيد للوالدين او احدهما دور بعد الله سبحانه-

[ عدد التعليقات: 2703 ] نشر منذ 54 دقيقة

ووووووووووووووووووووونعم التربية وونعم بشمر وبجميع القبائل والحضر

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله يصلحه ويهديه ويتمم عليه يارب.
ياليت كل ابنائنا مثل هالعينه الطيبه.
الله يحفظه من كل شر يارب.

[ عدد التعليقات: 1170 ] نشر منذ 45 دقيقة

ونعم التربيه الله يحفظه جعله من أبناء الصالحين.

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