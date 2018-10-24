شراء بطيخة ينتهي بجريمة قتل

أنقرة(صدى):

أقدمت سيدة تركية على قتل زوجها طعنًا بالسكين، إثر مشاجرة بينهما بسبب بائع بطيخ قام بمغازلتها.

وتفصيلا، كان الزوجان قد توفقا عند بائع بطيخ، وقررت الزوجة أن تختار هي بنفسها إحدى الثمار، غير أن زوجها لم يكن راضيا عن اختيارها.

وقام البائع بمجاملة السيدة وقال لها إنها أحسنت الاختيار، مما جعل زوحها يشعر بالغيرة والغضب، وعندما رجعا البيت نشب بينهما شجار تطور إلى ضرب وعنف.

وتقول الزوجة المتهمة أن زوجها حاول خنقها، قائلة: ” كان ثملا، وهدد بذبحي، فهربت إلى غرفة والنوم وأقفلت الباب ورائي، غير أنه تمكن من خلعه وبدأ بضربي وصفعي ،وسارعت إلى المطبخ واستللت سكينا للدفاع عن نفسي، وطعنت به زوجي وأنا أرد ضرباته عني ” .