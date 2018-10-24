واشنطن(صدى):

أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة ” مارك لوكوك ” ،أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن ، عن قلقه من أن نصف سكان اليمن قد يجدون أنفسهم قريبا على حافة المجاعة ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.

وقال لوكوك : ” يوجد الآن خطر واضح من مجاعة وشيكة واسعة النطاق تطبق على اليمن، أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية ” .

وأوضح أن حجم ما يواجه اليمن الذي تمزقه الحرب ” صادم ” ،في ضوء أنه تم إعلان المجاعة مرتين فقط في العالم خلال العشرين عاما الماضية، في الصومال في 2011 وفي مناطق بجنوب السودان في العام الماضي.