الإطاحة بقيادي في إدارة تعليم جازان بسبب مستحقات مالية تخطت الـ 12 مليون

تركي السالم(صدى):

أطاحت مستحقات مالية تخطت الـ 12 مليون ريال ” بدل خارج دوام ” ،بقيادي في إدارة تعليم جازان من منصبه.

وجاء قرار الإطاحة بعد الشكاوى التي تقدم بها متضررون من حراس المدارس لوزارة التعليم، بينما تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق والمحاسبة، بسبب عدم إدراج بدل خارج الدوام الخاص بالحراس ضمن الاعتمادات المرفوعة لوزارة المالية، ماتسبب في تراكم المبلغ.

وأكد الحراس في شكواهم أنه على طوال 4 أعوام تتعذر الإدارة بعدم توافر بند لبدل خارج الدوام لتلك الأعمال في أيام الجمعة، والسبت، والأعياد، واليوم الوطني، ليكتشفوا بعد ذلك أن هناك توجيهًا من المدير العام للتعليم بصرفها، وهو ما لم يحدث مطالبين بمعاقبة المتسببين في تأخيرها دون وجه حق، ومشيرين إلى أن بعضهم قد فارق الحياة ولم يحصل عليها.