السماح للعزاب باستقدام العمالة المنزلية بشروط

علي القحطاني(صدى):

اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا يسمح للشباب فوق الـ 24 عامًا، باستقدام العمالة المنزلية.

ويسمح القرار بأن يقتصر استقدام الذكور على العمال المنزليين الذكور فقط، أما الإناث العازبات فيمكنهن استقدام العمال المنزليين رجالا ونساء.

وتضمنت الشروط المتوقعة لتأشيرات استقدام العزاب، في أن لا يقل العمر عن 24 عامًا، ويسمح لغير المتزوجين الذكور استقدام العمالة المنزلية من الرجال فقط، ويسمح لغير المتزوجات الإناث استقدام العمالة المنزلية من الجنسين، كما يسمح لكل سعودي أو سعودية بتأشيرتين، وكذلك يسمح للمستثمر غير السعودي العازب بتأشيرة واحدة.

وفيما يخص الراتب الشهري والضمان البنكي لتأشيرات المتزوجين، والأرامل ،والمطلقين السعوديين ذكورا وإناثا، فإن التأشيرة الأولى تتطلب إثبات وظيفة، و25 ألفا ضمان بنكي والتأشيرة الثانية تتطلب 7000 ريال شهريا و60 ألف ريال ضمان بنكي.

أما التأشيرة الثالثة فتتطلب 14 ألف ريال شهريا و90 ألف ريال ضمان بنكي والتأشيرة الرابعة تحتاج 20 ألف ريال شهريا 180 ألفا شهريا ضمان بنكي، وأخيرا التأشيرة الخامسة فتتطلب 30 ألف ريال شهريا و350 ألفا ضمان بنكي.