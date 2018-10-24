  • الأربعاء 24

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. لحظة استقبال سعد الحريري في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي

بالصور.. لحظة استقبال سعد الحريري في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي

بالصور.. لحظة استقبال سعد الحريري في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي
حمود العنزي(صدى):

وصل رئيس وزراء جمهورية لبنان سعد الحريري ،اليوم الأربعاء، للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد في الرياض .

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان وليد بخارى وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كبارة ومندوب عن المراسم الملكية .

إقرأ أيضًا:

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الثاني بالرياض


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20574 ] نشر منذ 1 ساعة

اهلا و سهلا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *