الممرض استغل تأثير البنج.. مريضة تتعرض للتحرش أثناء تنويمها بالعناية المركزة

القاهرة(صدى):

في واقعة مثيرة للجدل، أقدم ممرض مصري على التحرش بمريضة وهي تحت تأثير البنج ،أثناء تنويمها بغرفة العناية المركزة.

ولم يخطر ببال الممرض المتحرش أن المريضة عندما تستفيق، ستقوم بالتبليغ عنه، حيث أصرت المريضة على اللجوء للقانون للحصول على حقها ومحاسبة الممرض الذي تتهمه بالتحرش بها.

وأوضحت المريضة في أقوالها للشرطة، أنها تمكنت من تحديد ملامح الممرض الذي تحرش بها بسبب تكرار فعلته قرابة أكثر من 5 مرات، لكنها لم تتمكن من التصدي له بسبب الألم التي كانت تعاني منه بعد خروجها من غرفة العمليات.

وحاول المتهم التنصل من جريمته ، مدعيًا أنه كان يباشر مهام عمله في إعطاء المريضة الأدوية بعد خروجها من غرفة العمليات ودخولها في غرفة المتابعة.

ولازالت المريضة مصرة على الحصول على حقها القانوني ، رافضة محاولات التدخل من زملاء الممرض لتسوية.