الممرض استغل تأثير البنج.. مريضة تتعرض للتحرش أثناء تنويمها بالعناية المركزة
في واقعة مثيرة للجدل، أقدم ممرض مصري على التحرش بمريضة وهي تحت تأثير البنج ،أثناء تنويمها بغرفة العناية المركزة.
ولم يخطر ببال الممرض المتحرش أن المريضة عندما تستفيق، ستقوم بالتبليغ عنه، حيث أصرت المريضة على اللجوء للقانون للحصول على حقها ومحاسبة الممرض الذي تتهمه بالتحرش بها.
وأوضحت المريضة في أقوالها للشرطة، أنها تمكنت من تحديد ملامح الممرض الذي تحرش بها بسبب تكرار فعلته قرابة أكثر من 5 مرات، لكنها لم تتمكن من التصدي له بسبب الألم التي كانت تعاني منه بعد خروجها من غرفة العمليات.
وحاول المتهم التنصل من جريمته ، مدعيًا أنه كان يباشر مهام عمله في إعطاء المريضة الأدوية بعد خروجها من غرفة العمليات ودخولها في غرفة المتابعة.
ولازالت المريضة مصرة على الحصول على حقها القانوني ، رافضة محاولات التدخل من زملاء الممرض لتسوية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36709 ] نشر منذ 2 ساعتين
أشتغلها حسبي الله علية
وسبب لها التهابات
شكله شاذ وفيه أمراض الدنيا
هذا مفروض يعدمونه😡
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20574 ] نشر منذ 2 ساعتين
قد تكون محقه فيما تدعي وقد تكون حكايتها مجرد ادعاء لانه لا يوجد عندها دليل
الدنيا دواره[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 2 ساعتين
الممرض اضربوه بنج واجلدوه حتى يستفيق يحس آلام من جميع اجزاء جسمه أضربوه بنج على زبه قضيبه يجيه
عجز جنسي يصاب عقم واربطو زبه مع خصاوي واكتبو ممنوع الاقتراب من القضيب خاص للعقيمين
الدنيا دواره[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 2 ساعتين
الممرض اضربوه بنج واجلدوه حتى يستفيق يحس آلام من جميع اجزاء جسمه أضربوه بنج على زبه قضيبه يجيه
عجز جنسي يصاب عقم واربطو زبه مع خصاوي واكتبو ممنوع الاقتراب من القضيب خاص للعقيمين
الدنيا دواره[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 2 ساعتين
اضربوه بنج على طيزه حتى يحس زبه قضيبه بيدخل في داخل طيزه الخسيس النذل حيوان
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2188 ] نشر منذ 23 دقيقة
الدنيا دوارة
والله صحيح المثل كل إناء بما فية ينضح
وكل شخص وثقافتة فمن كان من وحل ومستنقع على شاكلتك لا نستغرب ابدآ الفاظة السوقية المنحطة
شكلك في بيتكم تخذها حصة قواعد يومية
لاكن لا شرهة عليك بل على صدى
ومن سمح في صدى بهذة التعليقات السوقية المنحطة
مؤدب[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 9 دقائق
شعب قذر ورخيص وهمجي ومتحرش