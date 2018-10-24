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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

إصابة ثلاثينية برصاصة في القلب إثر نشوب خلاف أسري

إصابة ثلاثينية برصاصة في القلب إثر نشوب خلاف أسري
نايف السالم(صدى):

تعرضت مواطنة ثلاثينية لطلق ناري، إثر نشوب خلاف أسري، واستقرت الرصاصة في قلبها.

وتمكن الفريق الطبي بمركز القلب بالمدينة المنورة ، مساء أمس الثلاثاء، من إنقاذ حياة المواطنة.

ونشر المركز عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ،صورًا للفحوصات ،والتي تبين استقرار الرصاصة داخل قلب المصابة، ونجح الفريق الطبي في استخراجها عن طريق القسطرة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20574 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله
رصاصه في القلب ولم تمزقه
الحمد لله على سلامتها

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