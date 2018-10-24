إصابة ثلاثينية برصاصة في القلب إثر نشوب خلاف أسري
تعرضت مواطنة ثلاثينية لطلق ناري، إثر نشوب خلاف أسري، واستقرت الرصاصة في قلبها.
وتمكن الفريق الطبي بمركز القلب بالمدينة المنورة ، مساء أمس الثلاثاء، من إنقاذ حياة المواطنة.
ونشر المركز عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ،صورًا للفحوصات ،والتي تبين استقرار الرصاصة داخل قلب المصابة، ونجح الفريق الطبي في استخراجها عن طريق القسطرة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36709 ] نشر منذ 2 ساعتين
لحووووووووول🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20574 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
رصاصه في القلب ولم تمزقه
الحمد لله على سلامتها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33362 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله لايبلانا ماعد يوفروان اي شي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33362 ] نشر منذ 59 دقيقة
الحمدلله على سلامتها
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2188 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله سبحانة نجاها