إصابة ثلاثينية برصاصة في القلب إثر نشوب خلاف أسري

نايف السالم(صدى):

تعرضت مواطنة ثلاثينية لطلق ناري، إثر نشوب خلاف أسري، واستقرت الرصاصة في قلبها.

وتمكن الفريق الطبي بمركز القلب بالمدينة المنورة ، مساء أمس الثلاثاء، من إنقاذ حياة المواطنة.

ونشر المركز عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ،صورًا للفحوصات ،والتي تبين استقرار الرصاصة داخل قلب المصابة، ونجح الفريق الطبي في استخراجها عن طريق القسطرة.