بالفيديو.. بعد الأزمة الصحية.. شعبان عبدالرحيم: لم يسأل عني أحد وبفكر أغني عن ” قلة الأصل “

أماني الغامدي(صدى):

أوضح المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم حقيقة تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى حجزه في العناية المشددة، مؤكدًا أن الأمر كان بسيط.

وأكد عبد الرحيم في تصريحات تلفزيونية، أن الأمر كان بسيطًا للغاية، وأنه من فترة لأخرى عندما يحزن أو يمر بضغط عصبي يصاب بأزمة في التنفس يدخل على أثرها المستشفى للحصول على جلسة تنفس، مشيرًا إلى أنه تم حجزه ليوم واحد فقط تحت الملاحظة وخرج بعدها.

وأشار إلى أن الفنان أحمد عدوية هو الوحيد الذي اطمأن عليه وزاره خلال تعبه أما باقي النجوم فلم يهتم به أحد، مضيفًا أنه يفكر في تقديم أغنية عن “ قلة الأصل ” .