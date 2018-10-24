خرج لتوديع والده من الشرفة فسقط جثة هامدة

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، لقي طفل مصري ذو 5 سنوات مصرعه، إثر سقوطه من شرفة منزله أثناء توديعه لوالده.

وتفصيلا، خرج الطفل كعادته كل يوم لتوديع والده من الشرفة ،أثناء ذهابه للعمل، لكن هذه المرة اختل توازنه وسقط من أعلى شرفة منزله وتوفى في الحال، لتكن آخر جملة يقولها ” باي باي بابا ” .

وتوفي الطفل متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، إثر سقوطه من الطابق الرابع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وعمل المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة.