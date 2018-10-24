  • الأربعاء 24

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. فنان كويتي يعرض الزواج على ياسمين صبري والأخيرة ترد بـ ” بلوك “

بالفيديو.. فنان كويتي يعرض الزواج على ياسمين صبري والأخيرة ترد بـ ” بلوك “

بالفيديو.. فنان كويتي يعرض الزواج على ياسمين صبري والأخيرة ترد بـ ” بلوك “
أماني الغامدي(صدى):

قال الفنان الكويتي عبدالله بهمن، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تقدم بطلب الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري، في رسالة الكترونية.

وأعرب الفنان الكويتي عن حبه وإعجابه بياسمين صبري، قائلا : ” والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنتي مطلقة فأنا جاهز.. ولكنها عطتني بلوك ” .

يذكر أن ياسمين صبري كانت متزوجة بطبيب مصري، ثم نشب بينهما خلافا كبيرا أدى بهما إلى الانفصال.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20553 ] نشر منذ 51 دقيقة

اوكي صكتك بلوك لانها لم تعجب بك ولا تهتم بطلبك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *