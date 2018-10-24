بالفيديو.. ” المطلق ” ينتقد من يرفض العلاج عند الطبيب النفسي
انتقد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعض الناس الذين يرفضون العلاج عند الطبيب النفسي معتقدين أنه لايذهب للطبيب النفسي سوى ” المجنون ” .
وحذر المطلق خلال برنامج ” فتاوى ” من التقليل من شأن الطب النفسي ودوره في معالجة الأمراض النفسية والعصبية، مؤكدًا أنه لا يجوز التهوين من شأنه.
وقال في رده على امرأة تعاني الوسواس النفسي: ” يجب على الموسوس أن يجاهد نفسه، وألا يطيع الشيطان ” ، مضيفًا: ” الوسواس مرض، علينا أن نعالجه، مستشهدًا بقوله ﷺ: ” تداووا، ولا تداووا بحرام ” .
اترك تعليقاً