بالفيديو.. ” المطلق ” ينتقد من يرفض العلاج عند الطبيب النفسي

عادل الحربي(صدى):

انتقد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعض الناس الذين يرفضون العلاج عند الطبيب النفسي معتقدين أنه لايذهب للطبيب النفسي سوى ” المجنون ” .

وحذر المطلق خلال برنامج ” فتاوى ” من التقليل من شأن الطب النفسي ودوره في معالجة الأمراض النفسية والعصبية، مؤكدًا أنه لا يجوز التهوين من شأنه.

وقال في رده على امرأة تعاني الوسواس النفسي: ” يجب على الموسوس أن يجاهد نفسه، وألا يطيع الشيطان ” ، مضيفًا: ” الوسواس مرض، علينا أن نعالجه، مستشهدًا بقوله ﷺ: ” تداووا، ولا تداووا بحرام ” .