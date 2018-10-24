خالد الدبل: هذا آخر موسم لي مع الاتفاق

نواف السالم(صدى):

صرح خالد عبدالله الدبل، رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، أمس الثلاثاء، بأن الموسم الحالي سيكون آخر مواسمه مع النادي.

وقال الدبل في لقائه ببرنامج ” في المرمى ” : ” هذا سيكون موسمي الأخير مع النادي، لتتضح الصورة لمن يود أن يترأس النادي وأن يأتي يخطة واضحة ” .

وأوضح الدبل أن الانتصار الذي حققه الاتفاق على أهلي جدة خلال منافسات الدوري، لن يخدع الفريق وسيكون حافزا للتفوق والفوز في المباريات القادمة.

وعن مستوى الفريق ، قال : ” عند صعودنا إلى دوري المحترفين كان من الصعب أن نبدأ بقوة، ولكن في الموسم الحالي بدأنا بقوة ونتمنى الاستمرار على هذا النهج، وبالنسبة لنا نقاط الحزم تأتي بأهمية نقاط الأهلي ” .