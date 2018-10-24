بالصورة.. خالد عبدالرحمن يعلن تعرضه لوعكة صحية ويطلب الدعاء

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الكبير خالد عبدالرحمن، أمس الثلاثاء، عن إصابته بداء ” الحزام الناري ” ، طالبًا الدعاء له بالشفاء.

وقال خالد عبدالرحمن في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله اوقاتكم بكل خير الله يبعد عنكم الأمراض أنا أمر بوعكه صحيه صار لي أكثر من 15 يوم دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء ” .

وسرعان ما دشن رواد موقع ” تويتر ” وسمًا بعنوان ” دعواتنا لخالد عبدالرحمن ” والذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا، لتنهال عليه دعوات جماهير الفنان بالشفاء العاجل.