انشئ عقب المقاطعة العربية.. حساب ينتحل شخصية صلاح جمال خاشقجي

علي القحطاني(صدى):

استمرارًا للأكاذيب والحرب المعلوماتية التي تتبناها وسائل الإعلام المعادية، بغرض الإساءة للمملكة، تبين وجود حساب ينتحل شخصية نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي، أنشئ عقب 3 أشهر من مقاطعة قطر.

وبالنظر للحساب المزيف تجد أن عدد متابعيه أضعاف متابعي حساب صلاح خاشقجي الحقيقي، مليئًا بالتغريدات التي من شأنها التشكيك في الموقف السعودي تجاه قضية خاشقجي، مروجًا لأكاذيب إعلام الحمدين.

وكشفت اللهجة المختلفة، وغياب الثقافة المحلية عن حقيقة الحساب، حيث استخدم كلمة ” فخامة ” على ولي العهد و ” جلالة ” على الملك ، وهي ليست ضمن الثقافة المحلية ولا المخاطبات الرسمية بين المواطنين السعوديين.

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