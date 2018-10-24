انشئ عقب المقاطعة العربية.. حساب ينتحل شخصية صلاح جمال خاشقجي
استمرارًا للأكاذيب والحرب المعلوماتية التي تتبناها وسائل الإعلام المعادية، بغرض الإساءة للمملكة، تبين وجود حساب ينتحل شخصية نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي، أنشئ عقب 3 أشهر من مقاطعة قطر.
وبالنظر للحساب المزيف تجد أن عدد متابعيه أضعاف متابعي حساب صلاح خاشقجي الحقيقي، مليئًا بالتغريدات التي من شأنها التشكيك في الموقف السعودي تجاه قضية خاشقجي، مروجًا لأكاذيب إعلام الحمدين.
وكشفت اللهجة المختلفة، وغياب الثقافة المحلية عن حقيقة الحساب، حيث استخدم كلمة ” فخامة ” على ولي العهد و ” جلالة ” على الملك ، وهي ليست ضمن الثقافة المحلية ولا المخاطبات الرسمية بين المواطنين السعوديين.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36687 ] نشر منذ 15 دقيقة
أسأل الله العظيم
أن يجعل كيدهم في نحورهم
وأن يجعل تدابيرهم تدميرآ عليهم
كلاب تنبح وحمير تنهق
في محاولة يائسة منهم لزعزعة أمننا وأستقرارنا
لكن السعوديين
أثبتوا وبكل جدارة
أنهم ك الجبال الرواسي
وتكاتفنا وتلاحمنا والتفافنا حول قيادتنا
ضربت كل ناعق في مقتل
تحية للأحرار أبناء المملكة
والله جهد يبذل
والله جهد يبذل
جهد كبيييييييير من أحرار المملكة في التصدي
لهذي الحملات والخلايا المغرضة الحاقدة
الردع السعودي
كان واحد
والحين صرنا ثلاثين مليون ردع سعودي👍👍👍