تركي آل الشيخ يستدعي حسين عبدالغني وحسن معاذ

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن استدعائه للاعبين حسين عبدالغني وحسن معاذ.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” طلبت من الكابتن حسين عبدالغني والكابتن حسن معاذ الحضور لي يوم الاحد ” .

ومن جانبه علق نواف المقيرن قائلا : ” طالما أن الملف بين يدي عراب النهضة في رياضتنا أخي معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، فالإنصاف سيأتي والقرار سيقبل أياً كان ” .

وأكد المقيرن على أن آل الشيخ هو الأحرص على مصلحة رياضة الوطن وعلى مصالح جميع الأندية ونجومها بلا استثناء.

يذكر أن شرطة جدة قد كشفت عن استعدادها لإحالة قضية اللاعبين حسين عبدالغني وحسن معاذ، إلى النيابة العامة إثر المشاجرة الدامية التي وقعت بينهما في الممر المؤدي إلى غرف اللاعبين، عقب نهاية مباراة الاتحاد وأحد يوم الجمعة الماضية.