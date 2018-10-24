حساب المواطن يوضح آلية زيادة قيمة الدعم لـ ” الأسر المحتاجة “

علي القحطاني (صدى):

استقبل برنامج حساب المواطن تساؤلات عديدة عن كيفية زيادة الدعم للأسر المسجلة بالبرنامج، منذ انطلاق البرنامج قبل نحو عام.

وتلقى الحساب الرسمي لخدمة عملاء حساب المواطن عبر ” تويتر ” سؤالا لأحد المستفيدين تضمن: ” هل يمكن زيادة قيمة الدعم لبعض الأسر المحتاجة التي ليس لها دخل؟ “.

ورد البرنامج قائلاً: ” منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، وكذلك الأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية “.

وسأل مستفيد آخر : ” إذا كانت أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص دعمها 688 ريالاً، والراتب 2000 ريال، هل يتم زيادة دعمها لأن الدعم لا يكفي الحاجة؟ “.

ورد حساب المواطن قائلا: ” يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن”، وبإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديريةhttp://porta “.