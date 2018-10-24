بالصور.. ضبط 3 مواطنين ويمني بحوزتهم 100 قارورة عرق مسكر في مكة

علي القحطاني (صدى):

ضبطت إحدى دوريات المهام والتدخل السريع بطريق جدة السريع التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مركبتين إحداهما بقيادة سعودي، والأخرى بقيادة مقيم يمني الجنسية من نوع ديهاستو؛ وذلك بعد الاشتباه بالمركبتين.

وعثر في المركبتين، بعد التفتيش، على عدد (٢٥) قارورة سعة (1.5) لتر، في شنطة المركبة الأولى، وفي المقعد الخلفي للثانية عثر على عدد (٣٦) قارورة سعة (1.5) لتر ممتلئين بمادة سائلة، وينبعث منها رائحة كريهة، يُشتبه أن تكون من مادة العرق المسكر؛ فتم تسليم الحالة لقسم شرطة الجنوبية.

كما استوقف رجال مركز الضبط الأمني بالكر التابع لقيادة دوريات أمن طريق الطائف للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بالقوة الجبرية مركبة من نوع تويوتا بعد أن تجاوزت النقطة الأمنية، ورفض قائدها الوقوف؛ إذ تمت متابعته باتجاه الطائف، وطُلب منه التوقف إلا أنه رفض الاستجابة لمحاولة استيقافه؛ فجرى تضييق الطريق عليه وإيقافه بالقوة الجبرية، والسيطرة على المركبة وقائدها في أعلى الهدى، واتضح أنه سعودي الجنسية.

وبعد تفتيش المركبة، وجد في الشنطة ٣٥ قارورة مياه سعة 1.5 لتر، يشتبه أن تكون من مادة العرق المسكر، وسلمت الحالات الأربع إلى شرطة العزيزية بمكة المكرمة والشرطة الجنوبية بجدة بحضر رسمي.