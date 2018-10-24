نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

أقيمت أمس الثلاثاء، 8 مباريات في الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمكنبايرن ميونيخ الألماني من الفوز على أيك بهدفين نظيفين، فيما تعادل فالنسيا الفرنسي مع يونغ بويز إيجابيًا بهدف لهدف.

كما فاز أياكس اليوناني على نادي بنفيكا بهدف نظيف، وتمكن ريال مدريد من الفوز بهدفين لهدف على بلزن.

ونجح يوفنتوس الإيطالي في الفوز بهدف نظيف على مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما تعادل هوفنهايم مع أولمبيك ليون بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وأحرز روما الإيطالي ثلاثة أهداف أيضًا في شباك سيسكا موسكو، بينما أحرز مانشتسر سيتي ثلاثة أهداف في شباك شاختار الأوكراني.