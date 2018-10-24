” السواحه ” يوضح موقف الحكومة من مراجعة أسعار الرخص والمكالمات

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الاتصالات وتقنیة المعلومات المھندس عبدالله السواحه، إن سوق الاتصالات السعودي حصل على المرتبة 12 عالمیاً، ،مبينا إن السوق مفتوح وواعد بالفرص الاستثمارية.

وفيما يخص أسعار الرخص والمكالمات، أوضح أن الوزارة تراقب الأسعار وتضمن عدم وجود تصرفات احتكارية، مبينا أن أي تدخل من قبل الحكومة في الأسعار يدفع المستثمرين للخروج من السوق.

وأضاف أن ھناك خمسة مشغلین بسوق الاتصالات وأكثر من 25 باقة، تتباين أسعارھا تطبیقاً لمبدأ السوق المفتوح الذي يمنح الخیارات للعمیل، مؤكدا أن دور الوزارة يتمحور في كونھا منظماً ومشرعاً لسوق الاتصالات بالمملكة، الذي يرتكز على ثلاثة أدوار، ھي رعاية العمیل، والاعتناء بالمستثمرين، وخلق سوق واعد بالاستثمارات.

جاء ذلك على ھامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تجري فعالیاته في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.