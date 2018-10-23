بالفيديو.. مواطن يجازف بالنزول من عقبة ” سنان ” .. ومرور النماص ينقذه

علي القحطاني(صدى):

جازف أحد المواطنين، بالنزول من عقبة ” سنان ” الرابطة بين محافظتي المجاردة والنماص، بالرغم من وجود اللوحات التحذيرية في بداية العقبة.

وتفصيلًا، قرَّر قائد شاحنة متهور النزول من عقبة ” سنان ” الخطرة، إلا أن شاحنته علقت في أول النزول ولم يتمكن من إكمال النزول أو العودة مرة أخرى.

وفي هذا السياق، باشر مرور النماص، الواقعة حيث تم إنقاذ المواطن من خلال الاستعانة بشاحنة أخرى لسحبه لأعلى العقبة المميتة، فيما تمت معاقبته وفقًا لأنظمة المرور.