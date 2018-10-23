الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن مشروع إنارة الحدائق والمسطحات الخضراء بالطاقة الشمسية في عرعر

محمد السعران(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مبادرة سموه لإنارة الحدائق والمسطحات الخضراء بالطاقة الشمسية في مدينة عرعر .

وفور وصول سموه لمشروع ” حديقة التابلاين ” قام سموه بتدشين المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية ” 1,883,104 ” ريالات ، إلكترونيا ، ثم تجول في أرجاء الحديقة ، مستمعاً لشرح من أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري عن المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 95,450م2 ويبلغ عدد أعمدة الطاقة الشمسية 245 عموداً يعملون بتقنية ” الليد ” .

ويتكون المشروع من مسطحات خضراء ، وألعاب أطفال ، وممشى للرياضة بمسافة ” 1240 ” متراً وتم تقسيمه إلى 3 أجزاء مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ولرياضة الدراجات الهوائية ولرياضة المشي كما تم استكمال مشروع الحدائق الذكية الذي يوفر خدمة الإنترنت (WiFi ) المجاني لرواد الحدائق في المنطقة .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, مؤكداً أن أعمال ومشروعات وأدوار القطاع البلدي تشكل النسبة الأعلى من مجموع الأعمال في المناطق كافة, مبيناً أن القطاع البلدي يعد جزء من برنامج التحول الوطني والمنبثق من رؤية المملكة 2030 ، الهادف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة والمجتمع المحلي على حد سواء .

وأشار سموه إلى أن المشروع تم إنجازه تمهيداً لإعداد خطة عمل للتحول من الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية , في جميع الاستخدامات الكهربائية للجهات الحكومية.