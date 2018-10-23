للجنسين.. هيئة المحاسبين القانونيين تعلن عن وظائف شاغرة

علي القحطاني (صدى):

أتاحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الهيئة أن العمل بفروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والخبر، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى منسق مشاريع (الرياض)، وناسخ (الرياض)، أخصائي اختبارات (الرياض)، و ممثل خدمة عملاء (للجنسين/ الرياض)، ومساعد مدير الضرائب (للنساء/ الخبر)، ومراجع حسابات رئيسي (عدد 5 وظائف للجنسين/ الرياض)، ومراجع مساعد (عدد 3 وظائف للجنسين/ الرياض).

وأكدت الهيئة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2018م، لافتة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي:http://career.socpa.org.sa