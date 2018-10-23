خالد النمر: نصيحة لكل عريس وعروس في ليلة الدخلة

علي القحطاني(صدى):

قدم إستشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، نصيحة للعرسان الجدد في ليلة الدخلة، مؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن الأدوية المضادة للقلق والتوتر.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، نصيحة لكل عريس وعروس:إجتنبا استخدام الأدوية المضادة للقلق والتوتر ” ليلة الدخلة ” بالذات اذا كانت نصيحة من أقرب الأصدقاء إليك.. لأن من أعراضها الجانبيه: هبوط الضغط، الدوخة، الاغماء.