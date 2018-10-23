بالفيديو.. خالد المصلح يفصل الجدل حول حكم الصلاة في مسجد به قبر

عادل الحربي(صدى):

قال الشيخ خالد المصلح، عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، إن المساجد التي فيها قبور هي من الأشياء التي نهى عنها الله تعالى ورسوله.

وتابع الشيخ خالد، في أثناء استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، أن الله نهى عن الشرك ووسائله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، أن ” البناء على القبور يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله ” ؛ ولذلك لعن رسول الله المتخذين المساجد على القبور، إذ قال الرسول: “لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ” .

وأشار الشيخ إلى أن الرسول قال إن من بنى المساجد على القبور ” أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ” ، مضيفًا أن المساجد دور عبادة وطاعة لا يعبد فيها إلا الله، والقبور ليست محل للعبادة ونهى النبي عن الصلاة في القبر فقال: ” لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها”، كما قال: ” اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا ” .

واختتم الشيخ خالد المصلح حديثه، مؤكدًا أنه لا خلاف بين العلماء أن الصلاة في القبور أو في المساجد التي بنيت على القبور مما نهى الله عنه ورسوله.