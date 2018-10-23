الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في 4 مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عددًا من الإنذارات على 4 مناطق، إذ تتوقع تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، في مناطق: الجوف، تبوك، حائل.

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الحالة ستبدأ اليوم في تمام الساعة 11 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 6 صباحًا، في كلًا من سكاكا وحائل، بينما تنتهي في تبوك 11 مساء الغد.

كما توقعت الهيئة، استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في منطقة المدينة المنورة تشمل: الأكحل، اليتمة، وتمتد للطريق الواصل لحائل والأجزاء المجاورة منها، وتبدأ الحالة اليوم 11 مساءً، وتنتهي غدًا في السادسة صباحًا.