بالفيديو.. ” الطفل عبد الإله ” يؤكد: الأمير محمد بن سلمان حقق حلمي بأن أقف على قدمي

علي القحطاني(صدى):

تمكن طفل من ذوي الهمم يدعى عبدالإله من الوقوف على قدميه بعد ما ولد بلا أطراف حيث تكفل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، بعلاجه في أرقى المستشفيات في ألمانيا قبل ٩ أشهر عقب تداول قصته ومقاطع فيديو له آنذاك.

واستضاف برنامج ” تم ” الذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي، وتعرضه القناة السعودية، في حلقته مساء أمس الطفل عبدالإله القحطاني، الذي وُلد بلا أطراف.

وأكد العقيلي أنه التقى الطفل ووالده قبل نحو عام، وكان حينها حلم الأب والطفل عبدالإله هو الوقوف على قدميه مشيرًا إلى أنه يلتقيه حاليًا بعد عودته من رحلة العلاج الناجحة.

وكشف الطفل عن وضعه الحالي ومن حقق حلمه وبادر بعلاجه قائلاً: ” من تكفل بعلاجي حبيبي محمد بن سلمان ” ، مبينا إنه في الوقت الحالي لديه القدرة أن يلعب مع زملائه الطلاب ويذهب للمدرسة.