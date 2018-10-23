” المرور ” يحذر من 4 مخالفات مرتبطة بلوحة المركبة

علي القحطاني(صدى):

حذَّرت الإدارة العامة للمرور، من أربع مخالفات ترتبط بلوحة المركبة، مشددة على ضرورة التأكد من وضوح اللوحة وخلوها من أي ملاحظات.

وذكر المرور السعودي، المخالفات التي يجب الابتعاد عنها وهي:

– سير المركبة بدون لوحة خلفية أو أمامية أو بدون لوحات.

– استخدام لوحات غير صادرة من المرور.

– السير بلوحات غير واضحة أو تم طمسها أو بها تلف.

– عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.