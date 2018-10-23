” المرور ” يحذر من 4 مخالفات مرتبطة بلوحة المركبة
حذَّرت الإدارة العامة للمرور، من أربع مخالفات ترتبط بلوحة المركبة، مشددة على ضرورة التأكد من وضوح اللوحة وخلوها من أي ملاحظات.
وذكر المرور السعودي، المخالفات التي يجب الابتعاد عنها وهي:
– سير المركبة بدون لوحة خلفية أو أمامية أو بدون لوحات.
– استخدام لوحات غير صادرة من المرور.
– السير بلوحات غير واضحة أو تم طمسها أو بها تلف.
– عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56680 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
السعودي[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 1 ساعة
المخالفه الف ريال