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” المرور ” يحذر من 4 مخالفات مرتبطة بلوحة المركبة

” المرور ” يحذر من 4 مخالفات مرتبطة بلوحة المركبة
علي القحطاني(صدى):

حذَّرت الإدارة العامة للمرور، من أربع مخالفات ترتبط بلوحة المركبة، مشددة على ضرورة التأكد من وضوح اللوحة وخلوها من أي ملاحظات.

وذكر المرور السعودي، المخالفات التي يجب الابتعاد عنها وهي:
– سير المركبة بدون لوحة خلفية أو أمامية أو بدون لوحات.
– استخدام لوحات غير صادرة من المرور.
– السير بلوحات غير واضحة أو تم طمسها أو بها تلف.
– عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 1 ساعة

المخالفه الف ريال

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