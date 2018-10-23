إنقاذ شاب تسلق برج يرتفع 60 مترًا في الرس
نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس في القصيم، في إنقاذ شخص يبلع من العمر ١٦ عامًا تسلق برجًا يبلغ ارتفاعه 60 مترًا تابع لإحدى شركات الاتصالات بمركز قصر ابن عقيل .
وقال العقيد إبراهيم أبا الخيل، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم: ” تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني الرس بلاغًا عن الحادث في تمام الساعة 5:47 وتمت مباشرته بفرق الإنقاذ، إذ وصلت للشخص وهو في حالة إغماء، فقامت بتأمينه بوسائل السلامة المطلوبة، ومن ثم إنزاله وهو بحالة صحية جيدة ” .
وأضاف العقيد إبراهيم أنه تم تسليم الحادث للشرطة لاستكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة دوافع الشخص لتسلق البرج.
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