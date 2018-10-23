إنقاذ شاب تسلق برج يرتفع 60 مترًا في الرس

علي القحطاني(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس في القصيم، في إنقاذ شخص يبلع من العمر ١٦ عامًا تسلق برجًا يبلغ ارتفاعه 60 مترًا تابع لإحدى شركات الاتصالات بمركز قصر ابن عقيل .

وقال العقيد إبراهيم أبا الخيل، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم: ” تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني الرس بلاغًا عن الحادث في تمام الساعة 5:47 وتمت مباشرته بفرق الإنقاذ، إذ وصلت للشخص وهو في حالة إغماء، فقامت بتأمينه بوسائل السلامة المطلوبة، ومن ثم إنزاله وهو بحالة صحية جيدة ” .

وأضاف العقيد إبراهيم أنه تم تسليم الحادث للشرطة لاستكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة دوافع الشخص لتسلق البرج.