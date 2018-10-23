الاتحاد يضع مكافأة لـ اللاعبين في حال الفور على الهلال

ماجد محمد(صدى):

وضعت إدارة نادي الاتحاد، مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول، هي الأولى من نوعها، إذا فازوا أمام الهلال، في المباراة المقرر لها الخميس القادم.

ويحل الاتحاد، ضيفًا على الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز ” ، بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري بنقطتين فقط، إثر ظهوره بشكل باهت للغاية منذ بداية الموسم، الأمر الذي يحاول العميد تدراكه والعودة إلى المنافسة مرة أخرى بعد تعاقده مع الكراوتي بليتش لتدريب الفريق.