ولي العهد يكشف عن صفقة هامة غدًا

عادل الحربي (صدى):

من المتوقع أن يكشف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الجلسة الخاصة بقادة الرؤية في العالم العربي في مبادرة مستقبل الاستثمارعن صفقة مهمة لمح لها في وقت سابق في حواره مع بلومبيرغ مطلع الشهر الجاري.

ويذكر أن سمو ولي العهد، قد كشف قبل أسبوعين أن هناك صفقة رائعة للمملكة، ستحمل رقمًا كبيرًا بعيدًا عن مجال النفط.

وتنعقد الجلسة الخاصة بقادة الرؤية في العالم العربي بحضور عدد من الشخصيات، منهم ولي عهد البحرين الشيخ سلمان آل خليفة؛ وذلك للمناقشة حول مواصلة بناء القوة الاقتصادية في المنطقة لمنافسة الاقتصاد العالمي.