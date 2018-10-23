بالفيديو.. مئات السعوديات يشاركن في طواف حلبة الفورمولا بالبحرين

علي القحطاني (صدى):

بمشاركة 400 سيارة وفي أكبر موكب نسائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انطلقت مسيرة الطواف لمئات السعوديات بـ275 سيارة على المضمار، في حلبة مملكة البحرين الدولية المخصصة لبطولات.

وتوافد أكثر من 2000 زائر من هواة السيارات، لمشاهدة طواف السعوديات، في فعالية ” يلا بنات ” ، وتقول السعودية أسيل الحمد، خلال مشاركتها في طواف حلبة السباق: ” شاركت اليوم في هذا الحدث التاريخي ضمن عدد كبير من الشابات السعوديات والخليجيات، وأنا فخورة جداً كوني جزءا من هذا الحدث التاريخي ” .

وأضافت : ” كما أن فعالية يلا بنات من أهم الفعاليات التي تهدف إلى تمكين المرأة في المنطقة، وكوني مهتمة شخصيا بهذه الفعالية بادرت بدعوة العديد من الشابات السعوديات للمشاركة في طواف حلبة السباق ” ، وفقًا لـ ” العربية نت ” .