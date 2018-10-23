صحة الرياض تطلق مبادرة وطنية للوقاية من تسوس الأسنان في مدارس التعليم

محمد السعران(صدى):

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء ممثله بادراه طب الاسنان وبالتعاون مع مدارس البيارق الاهليه المبادره الوطنيه للوقايه من تسوس الاسنان بمنطقة الرياض

والتي تهدف الى تعزيز الوعي بإهمية العناية بصحة الأسنان بين طلاب وطالبات المدارس

وتم خلال المبادرة اقامة حفل خطابي بحضور الدكتور سعود اورفلي مدير عام الادارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة والدكتور حمد الهاجري مساعد المدير العام للشئون المدرسيه بتعليم الرياض. وقد القى د.اورفلي كلمه اشار فيها الى التنسيق بين وزارتي الصحة و التعليم و الأثر الملموس للمبادرة و نتائجها من عام لآخر.لافتا الى أن الدعم الذي تقوم به وزارة الصحة لتأسيس البرامج المشابهه و المبادرات الوطنية هو من أجل تعزيز صحة الفم و الأسنان.

وقدم الشكر لمشرفي و أعضاء المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان على نجاحها و حث المعلمين و المعلمات الى مساندة تلك الجهود بزرع ثقافة العناية بصحة الأسنان لدى الناشئة و الفئات العمرية المبكرة.

تلى ذلك كلمه لمساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. سطام الشيحة اشار فيها الى ان الدراسات بينت ان المملكة العربية السعودية تعاني من ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان واتساع نطاقها منذ عقود عديدة، مما يؤكد حاجتنا الماسة الى التعاون المشترك بين قطاع التعليم و قطاع الصحة والعمل يداً بيد من خلال برامج طب الأسنان الوقائية للحد من انتشار أمراض الفم والأسنان ووقاية الأجيال القادمة منها ..

وقال ان الشئون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة طب الأسنان تولي اهتمام للتعاون مع جميع القطاعات الحيوية في المجتمع وقطاع التعليم بشكل خاص إيماناً منها بدور التعليم والصحة المهم في التنمية البشرية من خلال تعزيز صحة الأفراد والمجتمعات والدول ضد الأمراض المزمنة المنتشرة على مستوى العالم .

عرض مرئي لمراحل المبادرة و مقارنة نتائج هذا العام بالأعوام السابقة من خلال الإحصائيات.

– التنويه بأهمية المبادرة لأثرها الإقتصادي مستقبلاً عبر خفض معدلات الإصابة بتسوي الأسنان.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين في المبادرة.