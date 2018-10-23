بالفيديو والصور.. النصر يواصل استعداداته لموجهة الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق النصر تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب الرمز استعدادًا للقاء الفيحاء ماء يوم الجمعة القادمة.

والتقى المدرب دانييل باللاعبين في بداية التدريبات التي ركز في انطلاقتها على الجوانب اللياقية.

وقسم كارينيو اللاعبين إلى ثلاث مجموعات في مربع كامل أجرى لهم تدريبات متعددة في مساحات مختلفة.