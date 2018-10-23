” طيران الأمن ” يجلي مريضة وعائلة بالمهرة في اليمن

سعيد العجل(صدى):

تواصل الحكومة السعودية جهودها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من إعصار «لبان» على محافظة المهرة, حيث نفذت رئاسة أمن الدولة السعودية ممثلة بطيران الأمن اليوم (الثلاثاء) مهمتين إنسانيتين نقلت فيهما 2600 كيلو غراماً من المواد الغذائية والأدوية وأجلت مريضة وعائلة مكونة من خمسة أفراد.

وأقعلت طائرة عمودية من مطار الغيظة محملة بـ1400 كيلو غرام من المواد الغذائية إلى المتضررين بمناطق

حات وشعب وشحن ووادي عربه شمال الغيظة، فيما نفذت طائرة عمودية مهمة إنسانية أخرى حيث أقلعت من نفس المطار ونقلت 1200 كيلو غراماً من الأدوية والمواد الإغاثية إلى المتضررين بوادي المسيلة على بعد 200 كم غرب الغيظة، كما تم إجلاء عائلة مكونة من 5 أفراد وإخلاء مريضة إلى مطار الغيظه .