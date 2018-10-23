بالصور.. الفريق الأول يواصل تحضيراته لمواجهة القادسية

نواف السالم(صدى):

أدى الفريق الكروي الأول، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور خالد البلطان، رئيس مجلس الإدارة، حصته التدربية على ملعب النادي الرديف بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوماديكا، استعدادًا لمواجهة فريق القادسية يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة.

وأوضح نادي الشباب السعودي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن المدرب بدأ تدريباته بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة ماركال، والذي ركز على تدريبات القفز فوق الحواجز، والتتابع والسرعات، والجري على طول الملعب.

ومن ثم قسم ماريوس اللاعبين لثلاث مجموعات طبقوا تدريبات ترفيهية فنية داخل دائرة تمثلت في التمرير من لمسة واحدة، ثم ألحقها بتقسيمة على ثلثي الملعب ركز من خلالها على تدريبات بناء الهجمة والاستحواذ وتضييق المساحات أمام حامل الكرة، وفي الأخير اختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.