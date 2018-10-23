مقتل وإصابة العشرات من خبراء مليشيا الحوثي بانفجار ورشة تصنيع متفجرات في صنعاء

صنعاء(صدى):

لقي عدد من خبراء تصنيع المتفجرات تابعين لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة دارس شمالي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر متطابقة ” إن ورشة تابعة لمليشيا الحوثي انفجرت مساء أمس الأول كانت تصنع فيها متفجرات حساسة تُحمل على الطائرات المسيرة، في حي دارس.

وأكدت تلك المصادر لموقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن انفجار الورشة الذي يشرف عليها قياديًا حوثيًا يكنى ” أبو حمزة ” أسفر عن تدميرها بشكل كلي ولحقت بالمنازل المجاورة لها أضرارًا كبيرة جراء شدة الانفجارات.

وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا انتشرت في المكان عقب الانفجار وطوقته بالكامل من كل الاتجاهات ولا تزال مستمرة في إجراءاتها حتى اليوم وتمنع الاقتراب من منطقة حدوثه.

وتكشف هذه الحادثة عن مدى استهتار مليشيا الحوثي بحياة المواطنين اليمنيين وممتلكاتهم في إقامة ورش ومصانع المتفجرات وسط الأحياء السكنية.

وحتى اللحظة لم تكشف المليشيا عن أسباب الانفجار ولا الخسائر التي خلفها، وتفرض تكتماً شديدًا على ذلك، إلا أن شهود عيان أكدوا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان بكثافة ونقلت عشرات الخبراء والعاملين فيه الذين سقطوا بين قتيل وجريح.