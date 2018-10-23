ولي العهد يلتقي عدداً من رؤساء الصناديق السيادية والشركات الصناعية والتقنية من مختلف دول العالم

الرياض(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، عدداً من رؤساء الصناديق السيادية والشركات الصناعية والتقنية من روسيا والصين وفرنسا واليابان وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، ورئيس صندوق الاستثمارات الروسي كيريل ديمتروف، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المبادرات في مختلف المجالات الاستثمارية.