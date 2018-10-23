رسميًا.. إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي

محمد السعران(صدى):

كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لـ لاعب كرة القدم الإماراتي، عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، بأنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح نادي الهلال في بيان له، أن الأشعة التي أجراها اللاعب ” عمر عبدالرحمن ” عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة.

وكان عموري قد أصيب خلال مباراة الهلال والشباب التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج عموري في بداية المباراة بعد إصابته إثر دخوله في كرة مشتركة مع مدافع الشباب غامان، ما أدى لإصابة اللاعب واستبداله.