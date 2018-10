بالفيديو والصور.. القفطان يضع دنيا بطمة في موقف محرج

View this post on Instagram

حفل عائلة العمادي تشرفت فيهم وفأم عروستي الجميلة بشاير الغالية حصة الاصمخ يا جمالهم وطيبة قلبهم ومعاملتهم الراقية الله يتمم عليهم بالخير 🌸💥 الحفل تعهد وتنظيم وهندسة صوت شركة اخي الغالي وصديقنا المبدع دائما @essaaljasem اشراف عام ادارة أعمالي و زوجي الغالي ملكي @alturkproductions يعطيكم الف عافية 💞 شكرًالفرقتي الموسيقية المبدعة بدعتوووو شكر خاص ليدنا اليمين ومنسقنا اخوي @hassanatef ومنسقتي الجميلة بنت بلادي @ghizlanejab 💞 اما اناقتي بقفطان بلادي البراق من تصميم بنت بلادي الغالية @sophia_benyahia_kaftan شكرًا حبيبه على تصميم هذا القفطان خصيصا لي وشكرا لأروع تيّم بشرى وفاطمه الزهراء💞 مكياجي ابداع صديقتي الحب @noooraa330 تسريحتي بأنامل صديقتي الغالية @ghanyahairstyle ترقبوا جلسة تصوير روعة مع المبدع @bayer.photos 💎 @bijouterie.merveilleuse #سفيرة_القفطان_المغربي_دنيا_بطمة #bama2018_duniabatma #دنيا_بطمه