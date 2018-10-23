بالفيديو والصور.. القفطان يضع دنيا بطمة في موقف محرج

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، خلال إحيائها حفل زفاف جديد، وهي ترتدي قفطانًا مغربيًا باللون الأخضر بقماش براق، مع بعض التطريزات الذهبية على الأكتاف، وحزام ذهبي أبرز خصرها النحيل، وعبرت عن سعادتها بالإطلالة، شاكرة كل من ساعدها في ظهورها بهذا اللوك على حسابها الرسمي على تطبيق ” إنستجرام “.

وتعرضت دنيا للكثير من التعليقات الساخرة والانتقادات من قبل بعض متابعيها، رغم إعجابها الكبير باطلالتها وتغزلها بجمالها وأناقتها من خلال التعليقات التي أرفقتها بالفيديو؛ وذلك بسبب اعتمادها بشكل دائم على هاشتاج ” سفيرة القفطان المغربي دنيا بطمة “، معلقين أنها تبدو وكأنها تقوم بدعاية إعلانية لنفسها، لافتين إلى أنها تحتكر القفطان كأنها الوحيدة القادرة على ارتدائه أو شرائه، وكأنها فعلًا من ابتكر تصميمه قبل عشرات السنوات في المغرب.

يذكر أن الفنانة دنيا تعتمد على قفطان بلدها في أغلب اطلالتها في حفلات الزفاف التي تحييها في مختلف الدول العربية، وتحرص على اختياره بعناية وبألوان متنوعة غالبًا ما تكون فاتحة ومليئة بالحياة، ودائمًا ما تنسق معه الأحزمة الناعمة التي تليق بالقماش، ولا تنسى إضافة المجوهرات الثمينة لإنهاء الإطلالة بما يناسب الحفل.