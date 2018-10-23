” نقل المدينة ” يحذر رواد طريقين من الأمطار

نايف السالم(صدى):

أصدر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، تنبيهًا لمستخدمي طريق خيبر / العلا، وطريق خيبر / السويقة.

دعت وزارة النقل، رواد الطريقين إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود حالة أمطار.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أوضحت أن المدينة المنورة ستشهد هطول أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح.

على جانب آخر، أوضح فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، أنه في إطار تحسين الرؤية البصرية على الطرق تم استكمال أعمال دهان البردورات الخرسانية ودهان الحوائط الاستنادية في تقاطع سلطانه على طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني).