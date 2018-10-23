حالة الطقس المتوقعة غدًا في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء.

وتوقعت الهيئة، أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، و يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الهيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية .