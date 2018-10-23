للجنسين.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن حاجتها لأشخاص من الجنسين لشغل عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة هي لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في بعض التخصصات، مشيرة إلى أن العمل سيكون بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة جدة.

وبيَّنت أن الوظائف المتاحة بالرياض هي : فني اتصالات ثان، مديرة مركز تعليم الطفل، محلل اتصالات تقنية، مهندس اتصالات، أما الوظائف المتاحة في جدة هي : مسؤول القبول والتسجيل ثان.

وأشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ويستمر حتى السبت الموافق 2 ربيع الأول 1440هـ، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط هنـــــا..